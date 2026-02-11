TASS (TELEGRAM) * NETANYAHU, «STRISCIA DI GAZA, SONO ENTRATO UFFICIALMENTE A FAR PARTE DEL CONSIGLIO DI PACE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è entrato ufficialmente a far parte del Consiglio di pace istituito per amministrare la Striscia di Gaza, secondo una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio.
Netanyahu ha firmato il documento a Washington alla presenza del segretario di Stato americano Marco Rubio, ha affermato l’ufficio.
La firma è avvenuta prima dell’incontro del primo ministro con Donald Trump.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has officially joined the Board of Peace established to administer the Gaza Strip, according to a statement from his office.
Netanyahu signed the document in Washington in the presence of US Secretary of State Marco Rubio, the office said. The signing took place ahead of the prime minister’s meeting with Donald Trump.