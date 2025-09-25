TASS (TELEGRAM) * NETANYAHU: «NON PERMETTERÒ LA CREAZIONE DELLO STATO DI PALESTINA, CONDANNERÒ I PAESI CHE LO RICONOSCERANNO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu afferma che non permetterà la creazione dello Stato di Palestina.
Ha fatto questa dichiarazione prima di partire per gli Stati Uniti per parlare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e incontrare il Presidente Donald Trump.
Netanyahu ha sottolineato che condannerà i Paesi che riconoscono uno Stato palestinese.
Ha anche intenzione di discutere della guerra a Gaza con il Presidente Trump, concentrandosi sulla restituzione degli ostaggi e sulla sconfitta di Hamas.
Questo avviene dopo che diverse nazioni, compresi i principali alleati degli Stati Uniti, hanno recentemente riconosciuto la Palestina.
///
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he will not allow the creation of the State of Palestine.
He made the statement before leaving for the United States to address the UN General Assembly and meet with President Donald Trump.
Netanyahu stressed he will condemn countries that recognize a Palestinian state.
He also plans to discuss the war in Gaza with President Trump, focusing on returning hostages and defeating Hamas.
This comes after several nations, including key US allies, recently recognized Palestine.