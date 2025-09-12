TASS (TELEGRAM) * NETANYAHU, «ISRAELE RADDOPPIERÀ LE DIMENSIONI DELLA CITTÀ DI MAALE ADUMIM, NO A STATO PALESTINESE SEPARATO»

06.00 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato i piani per la costruzione di migliaia di unità abitative per i coloni nella zona E-1 della Cisgiordania, dichiarando che Israele considera questa terra come propria e non permetterà la creazione di uno Stato palestinese separato.

“La città di Maale Adumim raddoppierà le sue dimensioni. Entro cinque anni, 70.000 persone vivranno qui. Si tratta di cambiamenti monumentali”, ha dichiarato.

Ricordando la sua promessa di approvare nuove costruzioni in quest’area, Netanyahu ha aggiunto: “C’è un’altra promessa che manterremo. Abbiamo detto: non ci sarà uno Stato palestinese, e infatti non ci sarà!”

///

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has approved plans to build thousands of housing units for settlers in the E-1 zone of the West Bank while declaring that Israel considers this land its own and will not allow the creation of a separate Palestinian state.

“The city of Maale Adumim will double in size. Within five years, 70,000 people will live here. These are monumental changes,” he stated.

Recalling his promise to approve new construction in this area, Netanyahu added: “There is another promise we will keep. We said: there will be no Palestinian state, and indeed, there will not be!”