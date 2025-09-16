TASS (TELEGRAM) * NETANYAHU, «ISRAELE DOVRÀ PREPARARSI AI TENTATIVI DI ISOLAMENTO, ADATTARSI AD UN’ECONOMIA SEMPRE PIÙ AUTARCHICA»

07.13 - martedì 16 settembre 2025

Israele dovrà essere pronto ad affrontare i tentativi di isolamento in mezzo alle crescenti pressioni internazionali e a intraprendere un percorso autarchico, ha detto il Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

“Dovremo sempre più adattarci a un’economia con caratteristiche autarchiche”, ha detto durante una conferenza presso il Ministero delle Finanze del Paese, come citato dal portale di notizie Ynet.

“È una parola che non mi piace – credo nel libero mercato, ho lavorato per portare Israele a una rivoluzione del libero mercato. Ma potremmo trovarci in una situazione in cui le nostre industrie della difesa sono bloccate. Dovremo sviluppare industrie di difesa interne. Dovremo diventare Atene e super-Sparta. Non abbiamo scelta. Almeno nei prossimi anni, dovremo affrontare questi tentativi di isolamento. Ciò che ha funzionato finora non funzionerà più d’ora in poi”

Israel will have to be ready to deal with attempts at isolation amid the growing international pressure and embark on an autarkic path, Prime Minister Benjamin Netanyahu said.

“We will increasingly have to adapt to an economy with autarkic features,” he said at a conference at the country’s finance ministry, as quoted by the Ynet news portal.

“It’s a word I dislike — I believe in free markets, I worked to bring Israel a free-market revolution. But we may find ourselves in a situation where our defense industries are blocked. We will have to develop indigenous defense industries. We will have to become Athens and super-Sparta. We have no choice. At least in the coming years, we will have to deal with these attempts at isolation. What worked until now will not work from now on.”