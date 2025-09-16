TASS (TELEGRAM) * NETANYAHU, «ISRAELE COSTRUIRÀ UN’INDUSTRIA DELLA DIFESA AUTOSUFFICIENTE, LIBERA DA OGNI RESTRIZIONE INTERNAZIONALE»

22.32 - martedì 16 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Israele costruirà un’industria della difesa autosufficiente e libera da ogni potenziale restrizione internazionale, ha dichiarato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

“Costruiremo un’industria bellica indipendente, molto potente, molto forte, che sarà in grado di resistere a qualsiasi restrizione politica internazionale e garantirà la sicurezza di Israele”, ha detto in una conferenza stampa.

Netanyahu ha detto che intende recarsi presto negli Stati Uniti per incontrare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

///

Israel will build a self-reliant defense industry free from any potential international restrictions, Prime Minister Benjamin Netanyahu said.

“We will build an independent weapons industry, very powerful, very strong, which will be able to stand up to any international political restrictions and will ensure Israel’s security,” he told a news conference.

Netanyahu said that he plans to travel to the United States again soon to meet with US President Donald Trump.