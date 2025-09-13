TASS (TELEGRAM) * «NETANYAHU CHIEDE L’ELIMINAZIONE DEI LEADER DI HAMAS, MINACCIA LA LORO VITA IN QATAR»

22.42 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiarito che i leader del movimento palestinese Hamas, che si trovano in Qatar, sono vivi e ha chiesto nuovamente la loro eliminazione.

“I capi terroristi di Hamas che vivono in Qatar non si preoccupano della popolazione di Gaza. Hanno bloccato tutti i tentativi di cessate il fuoco per trascinare la guerra all’infinito. Sbarazzarsi di loro eliminerebbe il principale ostacolo alla liberazione di tutti i nostri ostaggi e alla fine della guerra”, ha scritto Netanyahu sul social network X.

///

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu made it clear that the leaders of the Palestinian Hamas movement, who are in Qatar, are alive and again called for their elimination.

“The Hamas terrorists chiefs living in Qatar don’t care about the people in Gaza. They blocked all ceasefire attempts in order to endlessly drag out the war. Getting rid of them would rid the main obstacle to releasing all our hostages and ending the war,” Netanyahu wrote on X social network.