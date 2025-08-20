TASS * (TELEGRAM) : «NETANYAHU ACCUSA MACRON, LA FRANCIA INCITA L’ANTISEMITISMO PER LO STATO PALESTINESE»

10.20 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La dichiarazione del Presidente francese Emmanuel Macron sui piani di riconoscimento dello Stato di Palestina alla sessione di settembre dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sta alimentando l’antisemitismo, ha affermato il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una lettera al leader francese.

“Il suo appello a favore di uno Stato palestinese getta benzina sul fuoco dell’antisemitismo”, si legge nella lettera, come citato da Politico Europe.

Netanyhau ha sottolineato gli “incidenti antisemiti” avvenuti in Francia negli ultimi mesi.

A suo avviso, essi derivano dalla politica della Francia nei confronti di Israele, in quanto Parigi “premia il terrore di Hamas, indurisce il rifiuto di Hamas di liberare gli ostaggi, incoraggia coloro che minacciano gli ebrei francesi e incoraggia l’odio per gli ebrei” che si aggira per le strade francesi.

In risposta, l’amministrazione Macron ha detto che le osservazioni di Netanyahu sono errate e spregevoli e non rimarranno senza risposta.

French President Emmanuel Macron’s statement about plans to recognize the State of Palestine at the September session of the UN General Assembly is fueling antisemitism, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said in a letter to the French leader.

“Your call for a Palestinian state pours fuel on this antisemitic fire,” the letter reads, as cited by Politico Europe.

Netanyhau pointed to the “antisemitic incidents” that had taken place in France in recent months.

In his view, they stem from France’s policy towards Israel as Paris “rewards Hamas terror, hardens Hamas’s refusal to free the hostages, emboldens those who menace French Jews and encourages the Jew-hatred” that is stalking French streets.

In response, the Macron administration said that Netanyahu’s remarks were erroneous and despicable and would not go unanswered.