00.26 - domenica 7 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le dichiarazioni di alcuni Paesi occidentali sui preparativi per una guerra con la Russia sono estremamente pericolose, ha dichiarato l’ambasciatore russo in Germania Sergey Nechayev.

“Non accettiamo la militarizzazione, la preparazione di alcuni Paesi occidentali alla guerra con la Russia. Di tanto in tanto sentiamo dichiarazioni di questo tipo. Questo, ovviamente, non ci fa piacere e, a nostro avviso, è estremamente pericoloso”, ha detto Nechayev in occasione di un evento commemorativo dedicato all’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

“Le relazioni tra i nostri Paesi e i nostri popoli hanno sempre plasmato il clima politico in Europa e nel continente, contribuendo alla sua sicurezza, stabilità e prosperità”

The statements of some Western countries about preparations for war with Russia are extremely dangerous, said Russian ambassador to Germany Sergey Nechayev.

“We do not accept militarization, preparation of some Western countries for war with Russia. We hear such statements from time to time. This, of course, does not please us and, in our opinion, is extremely dangerous,” Nechayev said at a commemorative event dedicated to the 80th anniversary of the end of World War II.

“Relations between our countries and peoples have always shaped the political climate in Europe and on the continent, contributing to its security, stability and prosperity.”