News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * NEBENZYA (INVIATO RUSSO ALL’ONU): «MOSCA È DISPONIBILE AL CESSATE IL FUOCO, CHIEDIAMO LO STOP AGLI AIUTI MILITARI OCCIDENTALI»

01.22 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni dell’inviato della Russia all’ONU Vasily Nebenzya alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU richiesta dalla Russia sulla situazione del processo di pace in Ucraina:

La Russia è fondamentalmente disposta a prendere in considerazione l’istituzione di un cessate il fuoco

Durante qualsiasi cessate il fuoco, i Paesi occidentali devono cessare di armare il regime di Kiev e l’Ucraina deve sospendere la mobilitazione

La Russia combatterà per tutto il tempo necessario, se necessario

La Russia invita l’Europa a chiedere a Kiev di annullare le leggi discriminatorie contro la popolazione ucraina di lingua russa

Gli sponsor europei di Kiev stanno ordinando a Zelensky di combattere fino all’ultimo ucraino

Trump è stato ingannato nel credere che gli attacchi della Russia alle strutture militari ucraine siano attacchi mirati alle strutture civili

La Germania sarà ancora più coinvolta in un conflitto con la Russia se l’Ucraina si impegna nel presunto assemblaggio completo di missili da crociera Taurus a lungo raggio.

///

Key takeaways from statements by Russia’s Envoy to the UN Vasily Nebenzya at Russia-requested UN Security Council meeting on the situation around the Ukraine peace process:

Russia is fundamentally prepared to consider the establishment of a ceasefire

During any ceasefire, Western countries must cease arming the Kiev regime and Ukraine must suspend mobilization

Russia will fight as long as it takes, if necessary

Russia calls on Europe to demand that Kiev annul its discriminatory laws against Ukraine’s Russian-speaking population

Kiev’s European sponsors are ordering Zelensky to fight until the last Ukrainian

Trump is being misled into believing that Russia’s strikes on Ukrainian military facilities are targeted attacks on civilian facilities

Germany will get even more involved in a conflict with Russia if Ukraine engages in alleged complete knockdown assembly of long-range Taurus cruise missiles.

