Key takeaways from statements by Russia’s Envoy to the UN Vasily Nebenzya at Russia-requested UN Security Council meeting on the situation around the Ukraine peace process:
Russia is fundamentally prepared to consider the establishment of a ceasefire
During any ceasefire, Western countries must cease arming the Kiev regime and Ukraine must suspend mobilization
Russia will fight as long as it takes, if necessary
Russia calls on Europe to demand that Kiev annul its discriminatory laws against Ukraine’s Russian-speaking population
Kiev’s European sponsors are ordering Zelensky to fight until the last Ukrainian
Trump is being misled into believing that Russia’s strikes on Ukrainian military facilities are targeted attacks on civilian facilities
Germany will get even more involved in a conflict with Russia if Ukraine engages in alleged complete knockdown assembly of long-range Taurus cruise missiles.