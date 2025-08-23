TASS (TELEGRAM) * NBC NEWS: «TRUMP HA CHIARITO A KIEV CHE PER OTTENERE UNA TREGUA L’UCRAINA DOVREBBE FARE UN ACCORDO, IN GRAN PARTE ALLE CONDIZIONI RUSSE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito a Kiev che per ottenere una tregua l’Ucraina dovrebbe fare un accordo in gran parte alle condizioni della Russia, ha riferito NBC News, citando una fonte anonima della Casa Bianca.
Secondo la fonte, il post di Trump sul social network Truth di giovedì, in cui afferma che l’Ucraina si trova in una posizione esclusivamente difensiva e non è in grado di vincere il conflitto con la Russia, dovrebbe essere percepito come un “segnale che l’Ucraina dovrà accettare un accordo in gran parte alle condizioni della Russia”
US President Donald Trump has made it clear to Kiev that in order to achieve a truce Ukraine should make a deal largely on Russia’s terms, NBC News reported, citing an anonymous source in the White House.
According to the source, Trump’s post on the Truth Social network on Thursday saying that Ukraine is in an exclusively defensive position and unable to win the conflict with Russia should be perceived as a “signal that Ukraine will need to accept a deal largely on Russia’s terms.”