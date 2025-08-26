TASS (TELEGRAM) * NATO: «TRUMP ANNUNCIA FORNITURE MILITARI, GLI USA AUMENTANO SUPPORTO AGLI ALLEATI»

19.57 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’amministrazione statunitense intende aumentare le forniture di armi agli alleati NATO di Washington, che attualmente forniscono assistenza militare all’Ucraina, ha annunciato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Non siamo più coinvolti nel finanziamento dell’Ucraina, ma siamo coinvolti nel tentativo di fermare la guerra, le uccisioni in Ucraina”, ha detto durante una riunione del gabinetto presidenziale della Casa Bianca, aggiungendo che gli Stati Uniti “stanno vendendo missili e attrezzature militari, per un valore di milioni e milioni, e alla fine miliardi di dollari” agli alleati europei di Kiev.

“Le fabbriche stanno raddoppiando e triplicando la produzione dei sistemi Patriot e di altre armi di difesa e offensive”, ha sottolineato Trump.

///

The US administration intends to increase arms supplies to Washington’s NATO allies, who are currently providing military assistance to Ukraine, US President Donald Trump announced.

“We’re no longer involved with funding Ukraine, but we are involved with trying to stop the war, the killing in Ukraine,” he said at a White House presidential cabinet meeting, adding the US “is selling missiles and military equipment, worth millions and millions, and ultimately billions of dollars” to Kiev’s European allies.

“The factories are doubling and tripling up production of the Patriot systems and other defense and offensive weapons,” Trump emphasized.