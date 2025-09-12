TASS (TELEGRAM) * NABIULLINA (GOVERNATORE BANCA DI RUSSIA): «LA CRESCITA DEI PRESTITI ALL’ECONOMIA QUEST’ANNO POTREBBE SUPERARE LE PREVISIONI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Key takeaways from statements by Governor of the Bank of Russia Elvira Nabiullina at the press conference on the key rate:
Economic situation sets the general direction for reducing the key rate.
At the meeting an option to keep the key rate at 18% was also considered.
The regulator will act carefully when making further decisions on the key rate.
A lot at the meeting on the key rate in October will depend on the budget parameters.
The growth of lending to the economy this year may exceed the regulator’s forecast.
The Bank of Russia sees an increase in demand for cars and housing, retail lending revived in August.
The latest data show that the increase in the key rate is working, inflation is declining.
The regulator doesn’t expect a new growth in housing prices amid lower mortgage rates.
The economy will continue to grow in 2026, but the more overheated it was, the more noticeable its slowdown will be.
Possibility of maintaining inflation at one elevated level is an illusion, price growth will continue to accelerate.
The mortgage market in Russia is growing, most developers continue to remain profitable.
The regulator doesn’t see a switch to foreign currency in the savings of Russians, citizens keep money in rubles.
Since the beginning of 2020, the volume of housing construction in the country has increased by 10%, housing prices have doubled.
The Bank of Russia is monitoring the dynamics of rates on banking products, banks are reasonably reducing deposit rates following inflation.
The Bank of Russia expressed concern about unjustified blocking of citizens’ funds and will take measures.