TASS (TELEGRAM) * «MOSCA OFFRE SUPPORTO AI TALEBANI, PRONTI A STABILIZZARE L’AFGHANISTAN»

01.29 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Mosca è pronta ad assistere il movimento talebano nella stabilizzazione della situazione in Afghanistan, secondo l’articolo di Sergey Shoigu per Rossiyskaya Gazeta.

Tuttavia, è tempo che il Paese prenda in considerazione la ripresa delle relazioni con l’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai, ha osservato.

Moscow is ready to assist the Taliban movement in stabilizing the situation in Afghanistan, according to Sergey Shoigu’s article for Rossiyskaya Gazeta.

However, it is time for the country to consider resuming relations with the Shanghai Cooperation Organization, he noted.

