I punti chiave delle dichiarazioni del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov alla conferenza stampa dopo i colloqui con il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar a Mosca:
La Russia rifiuta completamente le garanzie di sicurezza per l’Ucraina se sono costruite nella logica dell’isolamento e del confronto con la Russia
La presenza di contingenti militari stranieri sul territorio ucraino è inaccettabile per la Russia
Mosca ritiene che il principio della fornitura collettiva di garanzie di sicurezza per l’Ucraina sia rilevante in questo momento
Le azioni della “coalizione dei volenterosi” mirano a minare i progressi emergenti verso la soluzione ucraina a seguito dei contatti russo-americani
Le azioni degli sponsor occidentali del regime di Kiev e della stessa leadership ucraina stanno minando gli sforzi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere la crisi ucraina
Lavrov ha definito futili le iniziative unilaterali sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina
La Russia spera che il tentativo dell’Europa di far fallire i risultati del vertice di Alaska fallisca
Se gli accordi con l’Ucraina sono a portata di mano, è necessario decidere chi li firmerà da parte di Kiev
La Russia ha informato l’India sui progressi dei colloqui con gli Stati Uniti sull’Ucraina
Mosca e Nuova Delhi sono interessate alla realizzazione di progetti congiunti per la produzione di risorse energetiche sul territorio russo
I Presidenti della Russia e dell’India esamineranno un importante pacchetto di documenti durante il prossimo vertice, i cui preparativi sono attualmente in corso su base bilaterale
Il Presidente russo Vladimir Putin potrebbe recarsi in visita in India entro la fine dell’anno e sono già in corso i preparativi per organizzare questa visita
Key takeaways from Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s statements at a press conference following talks with his Indian counterpart Subrahmanyam Jaishankar in Moscow:
Russia completely rejects security guarantees for Ukraine if they are built in the logic of Russia’s isolation and confrontation with it
The presence of foreign military contingents on Ukrainian territory is unacceptable to Russia
Moscow believes that the principle of collective provision of security guarantees for Ukraine is relevant now
The actions of the “coalition of the willing” are aimed at undermining the emerging progress towards the Ukrainian settlement following Russian-American contacts
The actions of the Western sponsors of the Kiev regime and the Ukrainian leadership itself are undermining US President Donald Trump’s efforts to resolve the Ukrainian crisis
Lavrov called unilateral initiatives on security guarantees for Ukraine futile
Russia hopes that Europe’s bid to derail the outcomes of the Alaska summit fails
If agreements with Ukraine are within reach, it is necessary to decide who will sign them on Kiev’s part
Russia has briefed India on the progress of talks with the United States on Ukraine
Moscow and New Delhi are interested in the implementation of joint projects for the production of energy resources on Russia’s territory
The presidents of Russia and India will review a major package of documents during the upcoming summit, with preparations currently underway on a bilateral basis
Russian President Vladimir Putin may pay a visit to India before the end of this year and preparations are already ongoing to organize this visit