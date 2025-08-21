Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * (TELEGRAM) MOSCA: «LAVROV ILLUSTRA LA POSIZIONE RUSSA SULL’UCRAINA, ANNUNCIA NUOVI SVILUPPI NELLE RELAZIONI CON L’INDIA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.12 - giovedì 21 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov alla conferenza stampa dopo i colloqui con il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar a Mosca:

La Russia rifiuta completamente le garanzie di sicurezza per l’Ucraina se sono costruite nella logica dell’isolamento e del confronto con la Russia

La presenza di contingenti militari stranieri sul territorio ucraino è inaccettabile per la Russia

Mosca ritiene che il principio della fornitura collettiva di garanzie di sicurezza per l’Ucraina sia rilevante in questo momento

Le azioni della “coalizione dei volenterosi” mirano a minare i progressi emergenti verso la soluzione ucraina a seguito dei contatti russo-americani

Le azioni degli sponsor occidentali del regime di Kiev e della stessa leadership ucraina stanno minando gli sforzi del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere la crisi ucraina

Lavrov ha definito futili le iniziative unilaterali sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina

La Russia spera che il tentativo dell’Europa di far fallire i risultati del vertice di Alaska fallisca

Se gli accordi con l’Ucraina sono a portata di mano, è necessario decidere chi li firmerà da parte di Kiev

La Russia ha informato l’India sui progressi dei colloqui con gli Stati Uniti sull’Ucraina

Mosca e Nuova Delhi sono interessate alla realizzazione di progetti congiunti per la produzione di risorse energetiche sul territorio russo

I Presidenti della Russia e dell’India esamineranno un importante pacchetto di documenti durante il prossimo vertice, i cui preparativi sono attualmente in corso su base bilaterale

Il Presidente russo Vladimir Putin potrebbe recarsi in visita in India entro la fine dell’anno e sono già in corso i preparativi per organizzare questa visita

///
Key takeaways from Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s statements at a press conference following talks with his Indian counterpart Subrahmanyam Jaishankar in Moscow:

Russia completely rejects security guarantees for Ukraine if they are built in the logic of Russia’s isolation and confrontation with it

The presence of foreign military contingents on Ukrainian territory is unacceptable to Russia

Moscow believes that the principle of collective provision of security guarantees for Ukraine is relevant now

The actions of the “coalition of the willing” are aimed at undermining the emerging progress towards the Ukrainian settlement following Russian-American contacts

The actions of the Western sponsors of the Kiev regime and the Ukrainian leadership itself are undermining US President Donald Trump’s efforts to resolve the Ukrainian crisis

Lavrov called unilateral initiatives on security guarantees for Ukraine futile

Russia hopes that Europe’s bid to derail the outcomes of the Alaska summit fails

If agreements with Ukraine are within reach, it is necessary to decide who will sign them on Kiev’s part

Russia has briefed India on the progress of talks with the United States on Ukraine

Moscow and New Delhi are interested in the implementation of joint projects for the production of energy resources on Russia’s territory

The presidents of Russia and India will review a major package of documents during the upcoming summit, with preparations currently underway on a bilateral basis

Russian President Vladimir Putin may pay a visit to India before the end of this year and preparations are already ongoing to organize this visit

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.