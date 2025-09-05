16.07 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Mosca ritiene che l’uso da parte del Regno Unito dei proventi dei beni russi congelati per l’acquisto di attrezzature militari per le forze armate ucraine sia un atto illegale, ha dichiarato l’ambasciata russa a Londra in un comunicato.

Il Segretario alla Difesa del Regno Unito, John Healey, ha ammesso che il Governo britannico si è appropriato di oltre un miliardo di sterline dai proventi dei beni statali russi ‘congelati’ e li ha spesi in aiuti militari all’Ucraina. Tali azioni sono considerate illegali in qualsiasi giurisdizione, ha detto l’ambasciata, aggiungendo che “il governo britannico deve capire che qualsiasi passo ostile contro la Russia e i suoi legittimi interessi non resterà senza risposta”

Il sequestro criminale di proprietà straniere e il loro utilizzo in avventure geopolitiche mina ulteriormente la reputazione internazionale di Londra, anche agli occhi degli investitori stranieri, hanno sottolineato i diplomatici.

///

Moscow considers the UK’s use of the proceeds from frozen Russian assets to purchase military equipment for the Ukrainian armed forces to be an illegal act, the Russian embassy in London said in a statement.

UK Defense Secretary John Healey admitted that the UK government appropriated more than one billion pounds from the proceeds of ‘frozen’ Russian state assets and spent it on military aid to Ukraine. Such actions are considered illegal in any jurisdiction, the embassy said, adding that “the UK government must understand that any unfriendly steps against Russia and its legitimate interests will not go unanswered.”

The criminal seizure of foreign property and its use in geopolitical adventures further undermines London’s international reputation, including in the eyes of foreign investors, the diplomats emphasized.