TASS (TELEGRAM) * MOHAMMAD ESLAMI: «IRAN E RUSSIA FIRMERANNO UN ACCORDO PER NUOVE UNITÀ DI ENERGIA NUCLEARE, SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA»

15.09 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Iran e la Russia firmeranno nei prossimi giorni un accordo sulla costruzione di nuove unità di energia nucleare sul territorio della Repubblica Islamica. Ha annunciato Mohammad Eslami, vicepresidente e capo dell’Organizzazione dell’Energia Atomica dell’Iran.

///

Iran and Russia will sign an agreement in the coming days on building new nuclear power units on the territory of the Islamic Republic, Mohammad Eslami, vice president and head of the Atomic Energy Organization of Iran announced.