TASS (TELEGRAM) * «MODI-PUTIN, INCONTRO PROFICUO SU COMMERCIO E CONFLITTO UCRAINO»

10.46 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha definito “eccellente” il suo incontro bilaterale con il Presidente russo Vladimir Putin al vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) in Cina

“Abbiamo discusso di come approfondire la cooperazione bilaterale in tutti i settori, tra cui il commercio, i fertilizzanti, lo spazio, la sicurezza e la cultura. Abbiamo scambiato opinioni sugli sviluppi regionali e globali, compresa la risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Il nostro partenariato strategico speciale e privilegiato rimane un pilastro vitale della stabilità regionale e globale”, ha scritto il Primo Ministro indiano sulla sua pagina X in inglese e russo.

