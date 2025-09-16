Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «MISSILITU-160, ADDESTRAMENTO DELLE FORZE ARMATE RUSSE E BIELORUSSE NELLE ACQUE NEUTRALI DEL MARE BARENTS» (VIDEO)

09.19 - martedì 16 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

 

 

I vettori missilistici strategici Tu-160 hanno condotto missioni di addestramento e combattimento nelle acque neutrali del Mare di Barents durante Zapad-2025, un’esercitazione strategica congiunta delle forze armate russe e bielorusse.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

///

Tu-160 strategic missile carriers conducted training and combat missions over neutral waters in the Barents Sea during Zapad-2025, a joint strategic exercise of the Russian and Belarusian armed forces.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

