15.33 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave delle dichiarazioni del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov nel programma ‘Big Game’ su Channel One:

Mosca vuole mantenere il dialogo che si è instaurato tra il Presidente russo Vladimir Putin e il leader statunitense Donald Trump, e Washington vuole la stessa cosa, motivo per cui Mosca e gli Stati Uniti hanno in programma di avere ulteriori comunicazioni sulla questione dell’Ucraina.

L’inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, è fermamente intenzionato a perseguire un equilibrio di interessi nelle relazioni con Mosca.

La frustrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il ritmo di risoluzione della crisi ucraina è legata alla sua tendenza a cercare soluzioni rapide.

Dopo il vertice Russia-USA ad Anchorage, in Alaska, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha modificato il suo ultimatum per il cessate il fuoco, chiedendo una soluzione a lungo termine del conflitto ucraino.

Gli Stati Uniti si rendono conto che il motivo della Russia nel conflitto ucraino non è quello di impadronirsi dei territori, ma di garantire gli interessi legittimi della Russia nel campo della sicurezza e i diritti della popolazione di lingua russa in Ucraina, che sono le condizioni per Mosca di cercare un compromesso nelle questioni di regolamento.

A differenza di altri leader occidentali, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump comprende la necessità di affrontare le cause profonde del conflitto ucraino, compreso il fatto che l’Ucraina dovrebbe rinunciare alle sue ambizioni NATO per poter raggiungere la pace, così come l’impossibilità di ignorare i risultati dei referendum in Crimea, Donbass e Novorossiya.

L’idea di Vladimir Zelensky di un ‘cessate il fuoco e di colloqui immediati con i leader’ è un’altra ‘recita da circo’ che la Russia non comprerà.

La Russia ha bisogno di una risposta alle sue proposte discusse ad Anchorage, ma l’Ucraina rifiuta queste considerazioni.

L’Europa vuole coinvolgere gli Stati Uniti nella dissuasione della Russia, cercando, tra l’altro, la copertura aerea per un potenziale dispiegamento di truppe in Ucraina.

L’Europa vuole formulare garanzie di sicurezza per l’Ucraina in caso di continuazione della guerra contro la Russia, con l’obiettivo di ravvivare la macchina bellica europea e rimanere una minaccia per la Russia.

Il nuovo ciclo di sanzioni imposte alla Russia non sembra rappresentare un problema.

///

Key takeaways from statements by Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on the ‘Big Game’ show on Channel One:

Moscow wants to maintain the dialogue that has been established between Russian President Vladimir Putin and US leader Donald Trump, and Washington wants the same thing, which is why Moscow and the United States plan to have additional communication on the Ukraine issue.

US presidential special envoy Steve Witkoff is firmly committed to pursuing a balance of interests in relations with Moscow.

US President Donald Trump’s frustration with the pace of resolving the Ukrainian crisis is linked to his tendency to seek rapid solutions.

Following the Russia-US summit in Anchorage, Alaska, US President Donald Trump changed his ceasefire ultimatum to calls for a long-term settlement of the Ukrainian conflict.

The United States realizes that Russia’s motive in the Ukrainian conflict is not to seize territories, but to have Russia’s legitimate interests in the field of security and the rights of Russian-speaking people in Ukraine are ensured, which are the conditions for Moscow seeking compromise in settlement matters.

Unlike other Western leaders, US President Donald Trump understands the need to address the root causes of the Ukrainian conflict, including the fact that Ukraine should give up its NATO ambitions in order for peace to be achieved, as well as impossiblilty of ignoring results of referendums in Crimea, Donbass, Novorossiya.

Vladimir Zelensky’s idea of ‘ceasefire and immediate leaders’ talks’ is a yet another ‘circus act’ which Russia will not buy.

Russia needs a response to its proposals discussed in Anchorage, but Ukraine rejects these considerations.

Europe wants to embroil the US into deterring Russia, seeking, among other things, air cover for a potential troop deployment in Ukraine.

Europe wants to formulate security guarantees for Ukraine in continuation of war against Russia, aiming to revive Europe’s war machine and remain a threat for Russia.

The new round of sanctions imposed on Russia does not seem like it would pose a problem.