TASS (TELEGRAM) * MINISTERO DIFESA RUSSO: «NELLA NOTTE LE FORZE AEREA HANNO DISTRUTTO E INTERCETTATO 122 DRONI UCRAINI»»

07.21 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze di difesa aerea hanno distrutto e intercettato 122 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe e il Mar Nero, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

“Da mezzanotte alle 5:00 del mattino, ora di Mosca. Ora di Mosca del 10 settembre, le unità di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 122 UAV ucraini ad ala fissa: 21 sopra la Regione di Bryansk, 17 sopra la Repubblica di Crimea, 12 sopra la Regione di Voronezh, 11 ciascuno sopra la Regione di Belgorod, la Regione di Kursk e la Regione di Krasnodar, 9 sopra la Regione di Oryol, 5 sopra la Regione di Kaluga, tre sopra la Regione di Ryazan, due ciascuno sopra le Regioni di Nizhny Novgorod, Rostov e Tver, uno sopra la Regione di Tula, e 15 droni ucraini sono stati distrutti sopra il Mar Nero”, ha dichiarato il Ministero.

///

Air defense forces destroyed and intercepted 122 Ukrainian drones overnight over Russian regions and the Black Sea, the Russian Defense Ministry reported.

“From midnight to 5:00 a.m. Moscow time on September 10, duty air defense units destroyed and intercepted 122 fixed-wing Ukrainian UAVs: 21 over Bryansk Region, 17 over the Republic of Crimea, 12 over Voronezh Region, 11 each over Belgorod Region, Kursk Region, and Krasnodar Region, 9 over Oryol Region, 5 over Kaluga Region, three over Ryazan Region, two each over Nizhny Novgorod, Rostov, and Tver Regions, one over Tula Region, and 15 Ukrainian drones were destroyed over the Black Sea,” the ministry said.