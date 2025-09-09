TASS (TELEGRAM) * MINISTERO DIFESA RUSSO: «INTERCETTATI E DISTRUTTI 31 DRONI UCRAINI IN UNA SOLA NOTTE»

07.12 - martedì 9 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le difese aeree hanno intercettato e distrutto 31 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

Quindici droni sono stati abbattuti sul Mar Nero, sette sulla Regione di Belgorod, tre sulla Regione di Kursk, due sulla Crimea, altri due sulla Regione di Krasnodar, uno sulla Regione di Tambov e un altro sulla Regione di Voronezh.

Air defenses intercepted and destroyed 31 Ukrainian drones over Russian regions last night, the Defense Ministry said.

Fifteen drones were shot down over the Black Sea, seven over the Belgorod Region, three over the Kursk Region, two over Crimea, another two over the Krasnodar Region, one over the Tambov Region and one more over the Voronezh Region.