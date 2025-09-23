TASS (TELEGRAM) * MINISTERO DIFESA: «FORZE AEREE RUSSE HANNO ABBATTUTO 81 UAV UCRAINI, IN DIVERSE REGIONI E SOPRA IL MAR NERO»

07.06 - martedì 23 settembre 2025

Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 81 veicoli aerei senza pilota (UAV) ucraini nello spazio aereo sopra le regioni russe nella tarda serata di lunedì, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

“Dalle 15:00 e fino alla mezzanotte ora di Mosca [dalle 12:00 alle 21:00 GMT] del 22 settembre, le forze di difesa aerea allertate hanno distrutto 81 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini sopra le regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Rostov, Ryazan, Tula e Mosca, nonché sopra la Repubblica di Crimea e nello spazio aereo sopra il Mar Nero”, ha dichiarato il Ministero in un comunicato.

Air defense forces shot down 81 Ukrainian unmanned aerial vehicles (UAVs) in the airspace over Russian regions late on Monday, Russia’s Defense Ministry reported.

“From 3:00 p.m. and until midnight Moscow time [from 12:00 p.m. to 9:00 p.m. GMT] on September 22, alert air defense forces destroyed 81 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles over the Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Rostov, Ryazan, Tula and Moscow Regions as well as over the Republic of Crimea and in the airspace over the Black Sea,” the ministry said in a statement.