07.40 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le forze di difesa aerea hanno abbattuto 114 droni ucraini, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Durante la scorsa notte, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 114 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini: 25 ciascuno sui territori della Regione di Rostov e della Regione di Krasnodar, 19 sulla Regione di Belgorod, 13 sulla Regione di Astrakhan, 10 sulla Repubblica di Crimea, 7 sulla Regione di Bryansk, 5 sul Mar d’Azov, 3 ciascuno sulle Regioni di Yaroslavl e Volgograd, 2 sul Mar Nero e 1 ciascuno sulle Regioni di Kursk e Voronezh, ha dichiarato il Ministero.

