Viabilità Trento

OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * MINISTERO DIFESA: «102 DRONI UCRAINI ABBATTUTI SOPRA DIVERSE REGIONI, DURANTE LA SCORSA NOTTE»

06.58 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Più di 100 droni ucraini sono stati abbattuti sopra diverse regioni russe durante la scorsa notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

“Dalle 23:00 ora di Mosca (20:00 GMT) del 27 agosto alle 7:00 ora di Mosca (3:00 GMT) del 28 agosto, le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 102 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini: 22 sul Mar Nero, 21 sulla Regione di Rostov, 21 sulla Regione di Samara, 18 sulla Regione di Krasnodar, 11 sulla Crimea, tre sulla Regione di Voronezh, tre sulla Regione di Saratov, due sulla Regione di Volgograd e uno sul Mar d’Azov”, ha dichiarato.

More than 100 Ukrainian drones were shot down over several Russian regions during the past night, the Russian defense ministry said.

“From 11:00 p.m. Moscow time (8:00 p.m. GMT) on August 27 to 7:00 a.m. Moscow time (3:00 a.m. GMT) on August 28, Russian air defense forces intercepted and destroyed 102 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 22 over the Black Sea, 21 over the Rostov Region, 21 over the Samara Region, 18 over the Krasnodar Region, 11 over Crimea, three over the Voronezh Region, three over the Saratov Region, two over the Volgograd Region, and one over the Azov Sea,” it said.

