TASS (TELEGRAM) * MILLER, «GAZPROM E CNPC HANNO FIRMATO UN MEMORANDUM STRATEGICO PER IL GASDOTTO POWER OF SIBERIA 2, DA 50 MILIARDI DI M³ ANNUI»

08.54 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il gigante russo del gas Gazprom e la China National Petroleum Corporation (CNPC) hanno firmato un nuovo memorandum sulla cooperazione strategica, ha dichiarato il CEO di Gazprom Alexey Miller.

È stato firmato anche un memorandum sulla costruzione del gasdotto Power of Siberia 2 e del gasdotto di transito Soyuz Vostok attraverso la Mongolia.

Il progetto consentirà alla Russia di transitare 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno attraverso la Mongolia.

///

Russia’s gas giant Gazprom and the China National Petroleum Corporation (CNPC) have signed a new memorandum on strategic cooperation, Gazprom CEO Alexey Miller said.

A memorandum on the construction of the Power of Siberia 2 gas pipeline and the Soyuz Vostok transit gas pipeline via Mongolia has also been signed.

The project will make it possible for Russia to transit 50 billion cubic meters of gas per year through Mongolia.