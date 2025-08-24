TASS * (TELEGRAM) : «MERZ SULLA PACE IN UCRAINA, PRIMI PASSI SU UN LUNGO PERCORSO DA COMPLETARE»

00.18 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Per raggiungere la pace in Ucraina è necessaria la pazienza e sarà un compito piuttosto impegnativo, ha detto il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

“Abbiamo fatto i primi passi”, ha detto il Cancelliere.

“Tuttavia, permettetemi di fare un’analogia: siamo su un segmento di dieci chilometri e probabilmente abbiamo superato i primi duecento metri”, ha aggiunto Merz.

Patience is needed to achieve peace in Ukraine and it will be a rather challenging task, German Chancellor Friedrich Merz said.

“We made the first steps,” the chancellor said.

“Nevertheless, let me make an analogy: we are at a ten-kilometer segment and probably passed the first two hundred meters,” Merz added.