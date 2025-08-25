TASS (TELEGRAM) * «MERZ PENSA A VON DER LEYEN ALLA PRESIDENZA TEDESCA NEL 2027, SVOLTA STORICA PER I CRISTIANO-DEMOCRATICI»

19.05 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Cancelliere tedesco e leader dell’Unione Cristiano-Democratica Friedrich Merz sta valutando la possibilità di candidare la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla presidenza tedesca nel 2027, ha dichiarato la rivista Der Spiegel, citando fonti governative.

Anche se questa mossa danneggerebbe la posizione della Germania all’interno dell’Unione Europea, permetterebbe ai cristiano-democratici di passare alla storia come il partito con la prima donna Cancelliere (Angela Merkel) e la prima donna Presidente, scrive Der Spiegel, aggiungendo che la carica di Presidente tedesco sarebbe un perfetto apice per la carriera politica della von der Leyen.

///

German Chancellor and leader of the Christian Democratic Union Friedrich Merz is looking at nominating European Commission President Ursula von der Leyen for German president in 2027, Der Spiegel magazine said, citing government sources.

Although this move would hurt Germany’s position within the European Union, it would make it possible for the Christian Democrats to go down in history as the party with the first woman chancellor (Angela Merkel) and the first woman president, Der Spiegel writes, adding that the post of the German president would be a perfect pinnacle for von der Leyen’s political career.