19.39 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Europa non è in grado di svolgere il ruolo negli affari globali che vorrebbe, ha ammesso il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Ha osservato che l’Europa sta cercando di unirsi e che la Germania, in quanto Paese più grande d’Europa. Sta svolgendo un ruolo importante in questi sforzi. Tuttavia, secondo le sue parole, le possibilità di azione indipendente dell’Europa sono limitate. Ha citato la crisi ucraina come un esempio in cui l’Europa non ha la leva per insistere sui termini di accordo che desidera.

“Dipendiamo dall’assistenza americana. Vediamo che la Cina, il Brasile e altri Paesi si sentono liberi nelle loro relazioni con la Russia, con il cosiddetto formato Shanghai (l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai – TASS) che sta emergendo come una nuova partnership. Devo ammettere che sono preoccupato per il fatto che come europei non siamo in grado di svolgere il ruolo che vorremmo e dovremmo svolgere per garantire i nostri interessi”, ha detto in un’intervista al canale YouTube del suo partito, l’Unione Cristiano Democratica.

