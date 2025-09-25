TASS (TELEGRAM) * MERZ, «LA GERMANIA PROPONE DI FORNIRE ALL’UCRAINA UN PRESTITO SENZA INTERESSI DI 140 MILIARDI, UTILIZZANDO COME GARANZIA I BENI SOVRANI RUSSI CONGELATI»

21.49 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Germania propone di fornire all’Ucraina un prestito senza interessi di quasi 140 miliardi di euro, utilizzando come garanzia i beni sovrani russi congelati nell’UE, da rimborsare solo dopo che la Russia avrà risarcito l’Ucraina per i danni di guerra. Ha scritto il Cancelliere tedesco Friedrich Merz in un articolo per il quotidiano britannico Financial Times.

Il cancelliere ha sottolineato che i fondi saranno utilizzati esclusivamente per le attrezzature militari, con esborsi effettuati in tranche e monitorati congiuntamente dai membri dell’UE e dall’Ucraina. Ha esortato i Paesi del G7 ad unirsi allo sforzo, notando che ciò aiuterebbe anche a rafforzare l’industria della difesa europea.

Tuttavia, la proposta di Merz si ferma al di sotto di una vera e propria confisca dei beni, a causa delle preoccupazioni legate al diritto internazionale e alla stabilità dell’euro come valuta di riserva. Il piano dovrebbe essere finalizzato durante la riunione del Consiglio Europeo di fine ottobre.

Germany proposes providing Ukraine with an interest-free loan of nearly €140 billion, using Russian sovereign assets frozen in the EU as collateral, to be repaid only after Russia compensates Ukraine for war damages, German Chancellor Friedrich Merz wrote in an article for the British newspaper Financial Times.

The chancellor emphasized that the funds would be used exclusively for military equipment, with disbursements made in tranches and jointly monitored by EU members and Ukraine, and urged G7 countries to join the effort, noting it would also help strengthen the European defense industry.

Nonetheless, Merz’s proposal stops short of outright asset confiscation due to concerns over international law and the euro’s stability as a reserve currency, with the plan expected to be finalized at the European Council meeting in late October.