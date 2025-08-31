Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * «MERZ ESCLUDE TRUPPE DI TERRA IN UCRAINA, FOCUS SU GARANZIE DI SICUREZZA»

16.59 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Nessuno in Occidente sta discutendo il possibile invio di truppe di terra in Ucraina, ha detto il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Secondo lui, l’argomento principale di discussione in questo momento sono le cosiddette garanzie di sicurezza per Kiev “in caso di cessate il fuoco”, che mirano principalmente a sostenere l’esercito ucraino.

///
No one in the West is currently discussing the possible deployment of ground troops to Ukraine, German Chancellor Friedrich Merz said.

According to him, the main topic of discussion right now is the so-called security guarantees for Kiev “in case of a ceasefire,” and they are primarily aimed at supporting the Ukrainian military.

