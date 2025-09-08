TASS (TELEGRAM) * «MERZ CHIEDE UNA NUOVA ARCHITETTURA DI SICUREZZA PER L’EUROPA, SFIDA LE AUTOCRAZIE GLOBALI»

23.07 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto di costruire una nuova architettura di sicurezza per l’Europa e di adottare una politica estera pragmatica orientata principalmente agli interessi della Germania e dell’Europa.

“Quello che chiamiamo ordine mondiale liberale sta subendo pressioni da più parti, anche all’interno dell’Occidente politico”, ha detto in occasione di una conferenza di ambasciatori tedeschi presso il Ministero degli Esteri tedesco.

“È già emerso un nuovo conflitto sistemico tra le democrazie liberali e l’asse delle autocrazie che si sostengono a vicenda e che in realtà cercano una competizione sistemica aperta con la nostra democrazia”, ha detto, aggiungendo che “si stanno formando nuove alleanze revisioniste” e che le crisi e i conflitti “si stanno sovrapponendo”

“Quindi, abbiamo compiti di importanza principale, praticamente storica: costruire una nuova architettura di sicurezza che esisterà per diversi decenni, se le cose andranno bene”, ha detto.

German Chancellor Friedrich Merz has called for building a new security architecture for Europe and adopting a pragmatic foreign policy oriented primarily toward Germany’s and Europe’s interests.

“What we call a liberal world order is now coming under pressure from many sides, including from inside the political West,” he said at a conference of German ambassadors at the German foreign ministry.

“A new systemic conflict has already emerged between liberal democracies and the axis of autocracies that support each other and are actually seeking an open systemic competition with our democracy,” he said, adding that “new revisionist alliances are being formed” and crises and conflicts “are superimposing.”

“So, we have tasks of principal, practically historic importance – to build a new security architecture which would exist for several decades, if things go well,” he said.