14.06 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Russia ha già adottato misure di ritorsione in risposta alle minacce militari poste dall’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO, e non farà eccezioni se l’Austria deciderà di unirsi all’alleanza, ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev.

Secondo Medvedev, “il corso militarista dell’Austria mina la sua immagine di pacificatore, il che limita notevolmente la capacità di manovra politica di Vienna”, ma “aumenta notevolmente il rischio che le unità della Bundeswehr diventino il bersaglio finale della potenza di fuoco delle Forze Armate russe”

“Le contromisure alle minacce militari alla sicurezza del nostro Paese sono state prese nei confronti di Stoccolma e Helsinki dopo la loro adesione alla NATO. Non ci saranno eccezioni nemmeno per l’Austria”, ha scritto il funzionario della sicurezza in un post sulla sua pagina VKontakte, commentando la discussione di Vienna sulle prospettive di adesione alla NATO.

///

Russia has already taken retaliatory measures in response to the military threats posed by Finland and Sweden joining NATO, and it will make no exceptions if Austria decides to join the alliance, Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev said.

According to him, “Austria’s militaristic course undermines its image as a peacemaker, which greatly limits Vienna’s ability to maneuver politically,” but “sharply raises the risk for Bundeswehr units to become the ultimate target of Russian Armed Forces firepower.”

“Countermeasures to military threats to our country’s security were taken against Stockholm and Helsinki after they joined NATO. No exceptions will be made for Austria either,” the security official wrote in a post on his VKontakte page, commenting on Vienna’s discussion of the prospects of joining NATO.