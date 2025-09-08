19.13 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Helsinki ha distrutto le relazioni reciprocamente vantaggiose tra la Russia e la Finlandia, ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev in un articolo per la TASS intitolato ‘La nuova dottrina finlandese: Stupidità, bugie, ingratitudine”

La scorsa settimana ho fatto un viaggio di accertamento al confine russo-finlandese nella Regione di Leningrado per parlare con i funzionari locali e le nostre guardie di frontiera.

Il traffico transfrontaliero è bloccato, mentre fino a poco tempo fa i posti di blocco erano pieni di attività. Su iniziativa di Helsinki, sono state rovinate relazioni normali e reciprocamente vantaggiose che avevano richiesto decenni per essere costruite.

A suo avviso, coloro che soffrono di più sono “la gente comune di Suomi”

“Un tempo godevano di grandi benefici derivanti dalle fiorenti relazioni commerciali ed economiche bilaterali, e naturalmente in questi giorni molti non esitano a esprimere la loro rabbia per le stupide politiche che le autorità finlandesi stanno perseguendo a scapito dei loro interessi”, ha sottolineato Medvedev.

///

Helsinki has torn down mutually beneficial relations between Russia and Finland, Deputy Chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev said in an op-ed for TASS titled ‘The New Finnish Doctrine: Stupidity, Lies, Ingratitude.’

Last week I made a fact-finding trip to the Russian-Finnish border in the Leningrad Region to have a word with local officials and our border guards.

Cross-border traffic is frozen, while just recently the checkpoints bustled with activity. At Helsinki’s initiative, normal and mutually beneficial relations that had taken decades to build have been ruined.

In his view, those suffering the most are “Suomi’s ordinary people.”

“They used to enjoy hefty benefits from thriving bilateral trading and economic relations, and quite naturally these days many do not hesitate to express their anger about the stupid policies that the Finnish authorities are pursuing to the detriment of their interests,” Medvedev pointed out.