09.12 - lunedì 15 settembre 2025

Permettere ai Paesi della NATO di abbattere i droni russi sull’Ucraina significherebbe una guerra tra l’Alleanza e la Russia, ha detto il Vice Presidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev.

Allowing NATO countries to down Russian drones over Ukraine would mean war between the alliance and Russia, Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev said.