Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «MEDVEDEV AVVERTE, ABBATTERE I DRONI RUSSI SCATENEREBBE LA GUERRA CON LA NATO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
09.12 - lunedì 15 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Permettere ai Paesi della NATO di abbattere i droni russi sull’Ucraina significherebbe una guerra tra l’Alleanza e la Russia, ha detto il Vice Presidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev.

///

Allowing NATO countries to down Russian drones over Ukraine would mean war between the alliance and Russia, Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev said.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.