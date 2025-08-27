TASS (TELEGRAM) * MANTUROV (PRIMO VICE PRIMO MINISTRO RUSSO), «RUSSIA E USA POTREBBERO COLLABORARE SU NUCLEARE E TERRE RARE»

07.37 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Russia e gli Stati Uniti potrebbero collaborare nel settore dell’energia nucleare e della metallurgia, compresi i progetti congiunti che riguardano i metalli rari e le terre rare, ha dichiarato il Primo Vice Primo Ministro russo Denis Manturov in un’intervista con il Direttore Generale della TASS Andrey Kondrashov.

“C’è spazio per la cooperazione nelle nostre industrie tradizionali. Ad esempio, la Russia potrebbe fornire uranio per la produzione di combustibile nucleare negli Stati Uniti. Questo vale anche per l’acciaio. Il nostro Presidente ha già parlato di una potenziale collaborazione sui metalli rari e sulle terre rare”, ha osservato Manturov.

Russia and the United States could collaborate in nuclear energy and metallurgy, including joint projects involving rare and rare-earth metals, Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov said in an interview with TASS Director General Andrey Kondrashov.

“There is room for cooperation in our traditional industries. For example, Russia could supply uranium for US nuclear fuel production. This also applies to steel. Our president has previously mentioned potential collaboration on rare and rare-earth metals,” Manturov noted.