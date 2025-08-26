TASS (TELEGRAM) * «MANTUROV APRE ALLA COOPERAZIONE AEREA, POSSIBILE DIALOGO CON GLI USA»

07.56 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il primo vice primo ministro russo Denis Manturov non ha escluso la ripresa della cooperazione aerea tra Mosca e Washington.

“Forse non si può escludere la ripresa della cooperazione aerea. Ma in quali aree e in quali formati – per ora è troppo presto per discuterne”, ha detto in un’intervista con l’amministratore delegato della TASS Andrey Kondrashov prima del Forum Economico Orientale.

///

Russian First Deputy Prime Minister Denis Manturov did not exclude the resumption of aviation cooperation between Moscow and Washington.

“Perhaps the resumption of aviation cooperation cannot be ruled out. But in which areas and in what formats — this is too early to discuss for now,” he said in an interview with TASS CEO Andrey Kondrashov ahead of the Eastern Economic Forum.