TASS * (TELEGRAM) : «MADURO SCHIERA 4,5 MILIONI DI MILIZIANI, DIFENDE LA SOVRANITÀ DEL VENEZUELA»

13.39 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato l’intenzione di schierare oltre 4,5 milioni di miliziani in tutto il Paese, in seguito alle notizie sui piani degli Stati Uniti per destabilizzare la situazione nella Repubblica.

“La pace, la tranquillità e la sovranità saranno protette”, ha detto il capo di Stato durante una riunione di lavoro con i governatori trasmessa dalla Venezolana de Television.

“Nessun impero toccherà la terra sacra del Venezuela, nessun impero al mondo può toccare la terra sacra del Sud America”, ha aggiunto.

///

Venezuelan President Nicolas Maduro has announced plans to deploy over 4.5 million militiamen across the country following reports of the US’ plans to destabilize the situation in the republic.

“Peace, quiet and sovereignty will be protected,” the head of state said at a working meeting with governors aired by Venezolana de Television.

“Not a single empire will touch Venezuela’s sacred land, no empire in the world can touch the sacred land of South America,” he added.