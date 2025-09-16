TASS (TELEGRAM) * MADURO, «IL VENEZUELA VIVE DA CINQUE SETTIMANE SOTTO LA MINACCIA DI UN’AGGRESSIONE, DA PARTE DEGLI STATI UNITI»

07.17 - martedì 16 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Venezuela vive da cinque settimane sotto la minaccia di un’aggressione da parte degli Stati Uniti, ha dichiarato il Presidente Nicolas Maduro.

“Da cinque settimane ci minacciano con cacciatorpediniere che trasportano 1.200 missili e un sottomarino nucleare”, ha detto in una conferenza stampa trasmessa dalla Venezolana de Television.

Il Venezuela, secondo le sue parole, “sta realizzando pienamente il suo legittimo diritto all’autodifesa” in una situazione in cui otto navi da guerra statunitensi e un sottomarino nucleare sono schierati in prossimità della sua costa nei Caraibi. In questo contesto, ha chiesto di convocare una conferenza internazionale sulla pace nella regione caraibica.

///

Venezuela has been living under the threat of US aggression for five weeks, President Nicolas Maduro said.

“They have been threatening us with destroyers carrying 1,200 missiles and a nuclear submarine for five weeks,” he told a news conference aired by Venezolana de Television.

Venezuela, in his words, “is fully realizing its legitimate right to self-defense” in a situation when eight US warships and a nuclear submarine are deployed in the vicinity of its coast in the Caribbean. In this context, he called for convening an international conference on peace in the Caribbean region.