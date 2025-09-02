TASS (TELEGRAM) * MADURO, «IL VENEZUELA SI UNISCE ALL’INIZIATIVA DI GOVERNANCE GLOBALE, PER GARANTIRE PACE E SVILUPPO»

07.10 - martedì 2 settembre 2025

Il Venezuela apprezza molto i risultati del Vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) in Cina e si unisce all’iniziativa di governance globale, ha dichiarato il Presidente venezuelano Nicolas Maduro.

“Il leader cinese Xi Jinping ha annunciato l’iniziativa di governance globale e ci ha inviato un documento ufficiale sull’adesione a questa iniziativa, che firmerò”, ha detto Maduro.

Il Venezuela si unisce all’iniziativa di governance globale per garantire la pace e lo sviluppo, ha osservato Maduro.

Venezuela highly values the results of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit in China and joins the global governance initiative, Venezuelan President Nicolas Maduro said.

“Chinese leader Xi Jinping announced the global governance initiative and sent us an official document on joining this initiative, which I will sign,” Maduro said.

Venezuela is joining the global governance initiative to ensure peace and development, Maduro noted.