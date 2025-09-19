TASS (TELEGRAM) * MADURO, «GLI STATI UNITI VOGLIONO UN REGIME FANTOCCIO, PER SFRUTTARE LE RISORSE DEL VENEZUELA»

07.04 - venerdì 19 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente venezuelano Nicolas Maduro ha accusato gli Stati Uniti di cercare di installare un regime fantoccio nella Repubblica Bolivariana per impadronirsi delle sue risorse naturali.

“È stato sviluppato un piano imperiale per cambiare il regime in Venezuela, per installare un governo fantoccio degli Stati Uniti e rubare le nostre maggiori riserve di petrolio al mondo, le quarte riserve di gas al mondo e le prime riserve d’oro”, ha dichiarato.

Venezuelan President Nicolas Maduro has accused the United States of trying to install a puppet regime in the Bolivarian Republic to seize its natural resources.

“An imperial plan has been developed to change the regime in Venezuela to install a puppet government of the United States and steal our largest oil reserves in the world, the fourth largest gas reserves in the world, and the first gold reserves,” he said.