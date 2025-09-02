TASS (TELEGRAM) * «MADURO DENUNCIA MINACCIA USA, OTTO NAVI DA GUERRA PUNTANO IL VENEZUELA»

00.03 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Venezuela sta affrontando la minaccia più grave degli ultimi 100 anni di un’aggressione da parte degli Stati Uniti, ha detto il Presidente Nicolas Maduro.

“Il Venezuela sta affrontando la più grande minaccia che il nostro continente abbia visto negli ultimi 100 anni. Otto navi da guerra con 1.200 missili e un sottomarino nucleare stanno puntando il nostro Paese”, ha detto in una conferenza stampa.

Secondo il leader venezuelano, il rischio di aggressione è “estremo, ingiustificato e assolutamente criminale” “In Venezuela è stato dichiarato lo stato di massima allerta di combattimento in presenza di una pressione militare massima”, ha sottolineato.

///

Venezuela is facing the most serious threat in the past 100 years of an aggression from the United States, President Nicolas Maduro said.

“Venezuela is faced with the biggest threat our continent has seen in the past 100 years. Eight warships with 1,200 missiles and a nuclear submarine are targeting our country,” he told a news conference.

According to the Venezuelan leader, the risk of aggression is “extreme, unjustified, and absolutely criminal.” “The state of highest combat alert has been declared in Venezuela amid the maximal military pressure,” he stressed.