TASS (TELEGRAM) * «MADURO ACCUSA GLI STATI UNITI DI ATTACCARE IL VENEZUELA, PER IMPOSSESSARSI DELLE RISORSE NATURALI»

09.10 - mercoledì 3 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti stanno attaccando il Venezuela con un falso pretesto per impadronirsi delle risorse naturali del Paese e impedirne lo sviluppo indipendente, ha dichiarato il Presidente Nicolas Maduro alla Televisione Venezolana.

Secondo lui, gli Stati Uniti intendono ottenere gratuitamente il petrolio, il gas, l’oro e altri minerali del Venezuela.

Il Capo di Stato ha sottolineato che gli Stati Uniti non riusciranno a raggiungere il loro obiettivo e che “la pace, l’uguaglianza, la democrazia e la libertà regneranno nel Venezuela sovrano”

///

The US is attacking Venezuela under a false pretext in order to seize the country’s natural resources and prevent its independent development, President Nicolas Maduro said on Venezolana de Television.

According to him, the US intends to obtain Venezuela’s oil, gas, gold, and other minerals for free.

The head of state emphasized that the US will not succeed in achieving its goal and that “peace, equality, democracy, and freedom will reign in sovereign Venezuela.”