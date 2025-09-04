TASS (TELEGRAM) * MACRON: “TRUMP HA CRITICATO ALCUNI PAESI DELL’UE PER AVER CONTINUATO AD ACQUISTARE IL PETROLIO RUSSO, DURANTE IL CONFLITTO IN CORSO IN UCRAINA“

19.59 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato alcuni Paesi dell’Unione Europea per aver continuato ad acquistare il petrolio russo durante il conflitto in corso in Ucraina, ha dichiarato il leader francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa a seguito dei colloqui della ‘coalizione dei volenterosi’ tenutisi a Parigi.

“Fin dall’inizio di questo conflitto, è assolutamente vero che il Presidente Trump e l’amministrazione statunitense, così come noi, si sono indignati per le decisioni di due Stati membri dell’UE che continuano ad acquistare petrolio russo. E credo che questo sia positivo”, ha detto Macron.

Ha aggiunto che, durante la conferenza di oggi, è stato sollevato il tema dell’introduzione di nuove sanzioni dirette e secondarie contro la Russia e i suoi Paesi partner. Secondo l’UE e gli Stati Uniti, questi Paesi stanno aiutando la Russia ad aggirare le restrizioni già in vigore. In questo contesto, Macron ha chiarito che è stata menzionata la Cina.

US President Donald Trump has criticized a number of EU countries for continuing to purchase Russian oil amid the ongoing conflict in Ukraine, French leader Emmanuel Macron said at a press conference following the “coalition of the willing” talks held in Paris.

“From the very beginning of this conflict, it is absolutely true that President Trump and the US administration, as well as we, were outraged by the decisions of two EU member states that continue to buy Russian oil. And I think that’s good,” Macron said.

He added that, during today’s conference, the topic of introducing new direct and secondary sanctions against Russia and its partner countries was raised. According to the EU and the US, these countries are helping Russia circumvent the restrictions already in place. In this context, Macron clarified that China was mentioned.