TASS (TELEGRAM) * MACRON, «POSSIBILE RIPRISTINO IMMEDIATO DELLE SANZIONI ONU SUL NUCLEARE IRANIANO, LE PROSSIME ORE SARANNO DECISIVE»

07.18 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La questione del ripristino delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro l’Iran per il suo programma nucleare potrebbe essere decisa nelle prossime ore, ha detto il Presidente francese Emmanuel Macron durante il dibattito generale dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Le prossime ore saranno decisive.

O l’Iran farà un gesto di buona volontà, tornerà sulla strada della pace e della responsabilità, permetterà all’AIEA di fare il suo lavoro e trasferirà le sue scorte [di uranio arricchito], oppure le sanzioni dovranno entrare in vigore.

Domani avrò l’opportunità di discuterne con il Presidente [dell’Iran Masoud] Pezeshkian,” ha detto Macron.

Il leader francese ha attribuito a Teheran la piena responsabilità della mancanza di compromessi sul programma nucleare iraniano e ha chiesto il ripristino dei controlli su di esso.

The issue of reinstating UN Security Council sanctions against Iran over its nuclear program could be decided in the coming hours, French President Emmanuel Macron said during the general debate of the 80th session of the UN General Assembly.

“The coming hours will be decisive. Either Iran will make a goodwill gesture, return to the path of peace and responsibility, allow the IAEA to do its job and relocate its [enriched uranium] stockpiles, or the sanctions will have to come into force. Tomorrow, I will have the opportunity to discuss this with President [of Iran Masoud] Pezeshkian,” Macron said.

The French leader placed full responsibility for the lack of compromise on Iran’s nuclear program on Tehran and called for the restoration of controls over it.