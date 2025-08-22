Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS * (TELEGRAM) : «L’UNIONE EUROPEA HA EROGATO 4,05 MILIARDI ALL’UCRAINA IN VISTA DEL SUO GIORNO DELL’INDIPENDENZA, SPESI 168,9 MILIARDI DALL’INIZIO DEL CONFLITTO»

17.08 - venerdì 22 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Unione Europea ha trasferito due tranche per un totale di 4,05 miliardi di euro all’Ucraina in vista del suo Giorno dell’Indipendenza.

Secondo la Commissione Europea, l’UE ha speso 168,9 miliardi di euro per l’Ucraina dall’inizio dell’operazione militare speciale della Russia nel febbraio 2022.

In particolare, 59,6 miliardi di euro sono stati spesi per l’assistenza militare.

The European Union has transferred two tranches totaling €4.05 billion to Ukraine ahead of its Independence Day.

According to the European Commission, the EU has spent €168.9 billion on Ukraine since the start of Russia’s special military operation in February 2022.

In particular, €59.6 billion was spent on military assistance.

