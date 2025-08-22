TASS * (TELEGRAM) : «L’UNIONE EUROPEA HA EROGATO 4,05 MILIARDI ALL’UCRAINA IN VISTA DEL SUO GIORNO DELL’INDIPENDENZA, SPESI 168,9 MILIARDI DALL’INIZIO DEL CONFLITTO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’Unione Europea ha trasferito due tranche per un totale di 4,05 miliardi di euro all’Ucraina in vista del suo Giorno dell’Indipendenza.
Secondo la Commissione Europea, l’UE ha speso 168,9 miliardi di euro per l’Ucraina dall’inizio dell’operazione militare speciale della Russia nel febbraio 2022.
In particolare, 59,6 miliardi di euro sono stati spesi per l’assistenza militare.
