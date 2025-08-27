TASS (TELEGRAM) * «LULA PREVEDE LA FINE DEL CONFLITTO, TUTTI SI PREPARANO ALLA PACE»

07.41 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ritiene che il conflitto in Ucraina si stia concludendo, con il riconoscimento della realtà da parte di tutte le parti.

Lula ha dichiarato che sia la Russia che l’Ucraina comprendono che le opzioni per continuare la guerra si stanno esaurendo.

“L’Europa riconosce già questi limiti e anche Trump lo capisce. Pertanto, credo che stiano semplicemente aspettando il momento in cui avranno il coraggio di annunciare la sua fine”, ha detto durante una riunione di governo trasmessa sul suo canale YouTube.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva believes that the conflict in Ukraine is drawing to a close, with all parties recognizing the reality.

Lula stated that both Russia and Ukraine understand that options for continuing the war are running out.

“Europe already recognizes these limitations, and Trump understands this too. Therefore, I think that they are simply waiting for the moment when they have the courage to announce its end,” he said during a government meeting broadcast on his YouTube channel.