TASS (TELEGRAM) * «LULA: PACE IN UCRAINA CON DIALOGO, SERVE CONSIDERARE LE PREOCCUPAZIONI DI TUTTE LE PARTI»

16.41 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha affermato, in occasione di un vertice straordinario dei BRICS tenutosi in collegamento video, che il conflitto in Ucraina può essere risolto solo se si tiene conto delle preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti.

“La risoluzione del conflitto ucraino deve affrontare le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti coinvolte”, ha sottolineato Lula.

Ha anche elogiato il vertice di agosto in Alaska tra Putin e Trump. Allo stesso tempo, Lula ha evidenziato il ruolo del Gruppo Amici per la Pace sull’Ucraina, istituito da Brasile e Cina, notando che “può ancora contribuire al raggiungimento della pace perché sostiene il dialogo e la diplomazia”

///

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva said at an extraordinary BRICS summit held via video link that the conflict in Ukraine can only be resolved if the security concerns of all parties are taken into account.

“The resolution of the Ukrainian conflict must address the legitimate security concerns of all sides involved,” Lula emphasized.

He also praised the August summit in Alaska between Putin and Trump. At the same time, Lula highlighted the role of the Friends for Peace Group on Ukraine, established by Brazil and China, noting that it “can still contribute to achieving peace because it advocates dialogue and diplomacy.”