14.25 - domenica 28 settembre 2025

Il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha condannato con forza le recenti dichiarazioni della NATO sui piani di abbattimento di aerei russi o bielorussi, definendole “sciocche e sconsiderate” e avvertendo che qualsiasi azione di questo tipo sarebbe stata accolta con una risposta “immediata”.

Nei commenti rilasciati al giornalista di VGTRK Pavel Zarubin, Lukashenko ha contrapposto la retorica dell’Alleanza al recente gesto di cooperazione di Minsk nei confronti della Polonia, ricordando come la Bielorussia avesse avvertito in modo proattivo Varsavia del volo di 9-12 droni che non potevano essere intercettati sul proprio territorio.

Lukashenko ha anche criticato la recente decisione della Polonia di chiudere il confine con la Bielorussia, descrivendo la mossa come “una truffa più grande”.

Le osservazioni sono state trasmesse tramite il canale Telegram “Pul Pervogo”, collegato al servizio stampa del Capo di Stato bielorusso.

Belarusian President Alexander Lukashenko has strongly condemned recent NATO statements regarding plans to shoot down Russian or Belarusian aircraft, labeling them “foolish and ill-considered” and warning that any such action would be met with an “instant” response.

In comments to VGTRK journalist Pavel Zarubin, Lukashenko contrasted the alliance’s rhetoric with Minsk’s recent cooperative gesture toward Poland, recalling how Belarus had proactively warned Warsaw about the flight of 9 to 12 drones that could not be intercepted over its own territory.

Lukashenko also criticized Poland’s recent decision to close its border with Belarus, describing the move as “a bigger scam.”

The remarks were broadcast via the Telegram channel “Pul Pervogo,” which is linked to the Belarusian head of state’s press service.