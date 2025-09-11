TASS (TELEGRAM) * «LUKASHENKO INCONTRA L’INVIATO DI TRUMP, SI APRONO NUOVE VIE DIPLOMATICHE» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Key takeaways from a meeting between Belarusian President Alexander Lukashenko and US President Donald Trump’s representative John Coale in Minsk:
Washington would like to normalize relations with Minsk, Coale said, adding that the US embassy in the Belarusian capital may resume operations in the near future
Washington has lifted sanctions against Belavia Airlines, the US leader’s representative announced
For his part, Lukashenko pointed to a strong interest of the Belarusian side in economic cooperation with the United States
The Belarusian president expressed his readiness to discuss “a large-scale deal” to release a number of prisoners as he pardoned 14 foreign prisoners at Trump’s request
Lukashenko commended the US president for his peacemaking efforts
Trump’s representative conveyed his satisfaction with the meeting with Lukashenko, the Telegram channel Pul Pervogo reported.