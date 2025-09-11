Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * «LUKASHENKO INCONTRA L’INVIATO DI TRUMP, SI APRONO NUOVE VIE DIPLOMATICHE» (VIDEO)

16.23 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I punti chiave dell’incontro tra il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko e il rappresentante del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump John Coale a Minsk:

Washington vorrebbe normalizzare le relazioni con Minsk, ha detto Coale, aggiungendo che l’ambasciata statunitense nella capitale bielorussa potrebbe riprendere le operazioni nel prossimo futuro

Washington ha revocato le sanzioni contro la Belavia Airlines, ha annunciato il rappresentante del leader statunitense

Da parte sua, Lukashenko ha sottolineato il forte interesse della Bielorussia per la cooperazione economica con gli Stati Uniti

Il presidente bielorusso ha espresso la sua disponibilità a discutere “un accordo su larga scala” per liberare un certo numero di prigionieri, mentre ha graziato 14 prigionieri stranieri su richiesta di Trump

Lukashenko ha lodato il Presidente degli Stati Uniti per i suoi sforzi di pacificazione

Il rappresentante di Trump ha espresso la sua soddisfazione per l’incontro con Lukashenko, ha riferito il canale Telegram Pul Pervogo.

Key takeaways from a meeting between Belarusian President Alexander Lukashenko and US President Donald Trump’s representative John Coale in Minsk:

Washington would like to normalize relations with Minsk, Coale said, adding that the US embassy in the Belarusian capital may resume operations in the near future

Washington has lifted sanctions against Belavia Airlines, the US leader’s representative announced

For his part, Lukashenko pointed to a strong interest of the Belarusian side in economic cooperation with the United States

The Belarusian president expressed his readiness to discuss “a large-scale deal” to release a number of prisoners as he pardoned 14 foreign prisoners at Trump’s request

Lukashenko commended the US president for his peacemaking efforts

Trump’s representative conveyed his satisfaction with the meeting with Lukashenko, the Telegram channel Pul Pervogo reported.

