TASS (TELEGRAM) * LUIS ARCE (PRESIDENTE BOLIVIANO), «I PAESI NATO STANNO USANDO L’UCRAINA COME TRAMPOLINO DI LANCIO PER ATTACCARE LA RUSSIA»

19.50 - giovedì 25 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I Paesi della NATO stanno usando l’Ucraina come trampolino di lancio per attaccare la Russia, e l’espansione dell’Alleanza Nord Atlantica sta portando ad un prolungamento del conflitto armato, ha detto il Presidente boliviano Luis Arce intervenendo al dibattito generale dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

“Vediamo anche la logica della morte in Eurasia. Lì, nonostante i costanti tentativi di trovare una soluzione politica, l’espansione della NATO ha portato a un prolungamento del conflitto armato, mentre l’Ucraina viene utilizzata come trampolino di lancio per gli attacchi alla Russia”, ha osservato il leader boliviano.

///

NATO countries are using Ukraine as a springboard for attacking Russia, and the North Atlantic Alliance’s expansion is leading to a prolongation of the armed conflict, Bolivian President Luis Arce said while speaking at the general debate of the 80th session of the UN General Assembly.

“We also see the logic of death in Eurasia. There, despite constant attempts to find a political solution, NATO expansion has led to a prolongation of the armed conflict, while Ukraine is being used as a springboard for attacks on Russia,” the Bolivian leader noted.